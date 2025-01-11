В Подмосковье произошел пожар в психбольнице

В городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница, передает РЕН ТВ.

По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляет 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

РЕН ТВ уточняет, что здание находится на ремонте.

Накануне в США из-за бушующих в Лос-Анджелесе лесных пожаров сгорел «единственный в мире» музей кроликов. Как рассказал его совладелец Стив Любански, он вместе с женой почти 40 лет собирал «кроличью» коллекцию. Большую часть экспонатов огонь уничтожил, однако Любански удалось спасти питомцев и некоторые предметы.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил пожар в арендованной квартире из-за ссоры с девушкой.