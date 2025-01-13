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В Петрозаводске оценили состояние дома, где произошел взрыв газа

Пострадавший от взрыва газа дом в Карелии признали пригодным для проживания
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МЧС Республики Карелия

Специалисты признали пригодным для проживания дом в городе Петрозаводске в Республике Карелия, где в начале января 2025 года произошел взрыв газа. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Артур Парфенчиков.

Он рассказал, что сотрудники МЧС РФ оценили состояние здания при помощи диагностического комплекса «Струна».

«Дом <...>, пострадавший от взрыва газа, пригоден для проживания. Такой предварительный вывод сделали специалисты <...>, которые провели дополнительное исследование», — говорится в заявлении.

По словам Парфенчикова, теперь работникам профильных служб предстоит подключить дом к сетям и проверить систему его жизнеобеспечения. После этого здание будет полностью введено в эксплуатацию, и жильцам первого и второго подъездов разрешат вернуться в свои квартиры.

6 января в доме на улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газа. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, из-за этого пострадали несколько человек.

«Хлопок газовоздушной смеси» зафиксировали в одной из квартир на четвертом этаже здания. На этом фоне жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения, а на территории города ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

9 января глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова сообщила, что жильцы третьего и четвертого подъездов начали возвращаться в свои квартиры. Тем, чьи квартиры находятся в первом и втором подъездах, вернуться домой пока не разрешили.

Ранее в Чеченской Республике четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме.

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