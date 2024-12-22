В Чечне произошел взрыв газа в жилом доме

В Чечне четыре человека пострадали при взрыве газа

В частном доме в Чечне произошел взрыв газа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Урус-Мартан.

«В результате взрыва газа пострадали двое взрослых и двое детей», — заявил он.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, а 9-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. У ребенка были диагностированы термические ожоги первой и второй степеней.

По словам медиков, на месте ЧП продолжают работать специалисты, выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме около Центральной мечети в Махачкале.