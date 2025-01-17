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Человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

МЧС: один человек погиб при взрыве газа в Богородске Нижегородской области

Один человек погиб при взрыве газа в двухэтажном доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел на улице Огарева. Взрыв газовоздушной смеси привел к возгоранию крыши и последующему обрушению межквартирной перегородки. Сотрудники МЧС локализовали пожар, который распространился на площади 250 кв. метров.

«Эвакуировано 16 человек, семь человек спасены, один пострадал и, к сожалению, один человек погиб», — отмечается в сообщении.

На месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.

12 января в Набережных Челнах женщина попала в больницу после взрыва самогонного аппарата дома. Инцидент произошел в поселке ЗЯБ.

6 января в квартире на четвертом этаже дома на улице Луначарского в Петрозаводске произошел взрыв газа. Несущие конструкции здания не были разрушены. В результате инцидента пострадали хозяин квартиры и три его соседа.

Ранее на карьере в Томской области произошел взрыв.

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