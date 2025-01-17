«Страна.ua»: в Киеве дети играют в военкомов в школе и пробуют силовые приемы

В одной из школ Киева ученики играют в сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) и пробуют друг на друге силовые приемы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Дети играют «в ТЦК» в киевских школах», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало сообщение преподавателя из чата с родителями. Педагог призвал их провести разъяснительную беседу с детьми о недопустимости такого поведения. Учитель подчеркнул, что во время игры «в ТЦК» на перемене школьники «выполняли захват рукой шеи так, что чуть не сломали нос».

Мобилизация на Украине проводится насильственным способом, военкомы устраивают рейды и облавы. В частности, в Полтавской области сотрудники ТЦУ сломали мужчине ногу. А в Волынской области представители ТЦК избили мужчину во время задержания и увезли в своем автобусе, несмотря на вмешательство медиков скорой помощи.

В октябре 2024 года бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что среди граждан государства усиливается недовольство из-за роста темпов мобилизации. Чиновники обвиняют рядовых жителей в недостаточной готовности защищать страну, при этом люди призывают власти «показать пример и начать с себя».

Ранее Зеленского раскритиковали за силовую мобилизацию.