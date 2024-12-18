Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Волынской области Украины избили мужчину во время задержания и увезли в своем автобусе, несмотря на вмешательство медиков скорой помощи. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам сестры пострадавшего, мужчину остановили возле его дома во время проверки документов, после чего избили. Соседи вызвали скорую и полицию.

«Несмотря на возражения врачей, его на каталке вынесли на улицу, погрузили в автобус и увезли», — рассказал автор видео.

В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором видно, как четверо сотрудников ТЦК переносят мужчину на носилках и силой помещают его на пол микроавтобуса.

16 декабря журналистка Диана Панченко заявила, что украинские женщины не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно мобилизует мужчин на фронт.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее ирландский журналист заявил, что Путин заботится о жителях Украины больше Зеленского.