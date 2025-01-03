На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Полтавской области Украины сломали мужчине ногу. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу в Полтавской области», — говорится в сообщении.

На опубликованной изданием видеозаписи видно, что мужчина лежит на земле, вокруг него собрались сотрудники ТЦК, правоохранительных органов, медики и прохожие. Затем пострадавшего поместили на носилки и перенесли в автомобиль скорой помощи. При этом автор ролика — женщина — нецензурно выражается в адрес сотрудников военкомата.

В областном ТЦК ситуацию комментировать отказались, полиция заявила о зарегистрированном по этому поводу обращении, уточнило издание «Страна.ua».

Накануне сообщалось, что в городе Сумы на севере Украины 40-летний мужчина получил травму в местном военкомате, его спасти не удалось.

Кроме того, в ряды Вооруженных сил Украины призвали мужчину, страдающего аутизмом. Украинский военнопленный Виталий Михаленко рассказал, что приезжали родители мобилизованного и показывали соответствующие документы, но его не отпустили. Всем мобилизованным ставят отметки о том, что они здоровы, добавил пленный.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский заявил об увеличении числа случаев самовольного оставления частей в ВСУ.