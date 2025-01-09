Президент Украины Владимир Зеленский, проводя силовую мобилизацию, издевается над населением страны. Об этом заявил шотландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Под Киевом продолжается издевательство Зеленского над своим народом», — отметил он, комментируя очередной факт силовой мобилизации на Украине.

К своей публикации журналист прикрепил видео мобилизации в украинском городе Дымер: женщину, которая пыталась помочь родственнику, сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) выбросили из микроавтобуса.

«Семья пытается предотвратить похищение отца бандой диктатора. Ее выбрасывают на улицу, как животное», — прокомментировал Боуз видеозапись.

В начале января газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Британии заявили, что тактика мобилизации на Украине становится грязной.