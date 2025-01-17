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В аэропорту Владикавказа отменили режим «Ковер»

Меняйло: во Владикавказе отменили режим «Ковер», введенный в местном аэропорту
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Depositphotos

Аэропорт в городе Владикавказе, где был введен режим «Ковер», возобновил работу по обычному графику. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Он рассказал, что в регионе отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Режим «Ковер» также снят — аэропорт [во Владикавказе] работает по обычному графику», — говорится в заявлении, опубликованном в 14:02 мск.

17 января жителей Северной Осетии предупредили об угрозе атаки украинских дронов. Режим беспилотной опасности на территории республики ввели в 13:07 мск.

Тогда же в аэропорту во Владикавказе объявили режим «Ковер». На этом фоне воздушная гавань приостановила прием и отправку самолетов.

Комментируя ситуацию, Меняйло сообщил, что все местные силы и средства были приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, глава Алании призвал граждан сохранять спокойствие и не реагировать на возможные провокации.

До этого в Лискинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с пожаром на нефтебазе, который начался после атаки украинских БПЛА в ночь на 16 января. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, в настоящее время огнеборцы продолжают ликвидировать возгорание. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади 2,8 тыс. квадратных метров.

Ранее в Тамбовской области снаряд попал в супермаркет «Пятерочка» во время ночной атаки украинских дронов.

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