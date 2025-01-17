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Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла почти 3 тысяч «квадратов»

Под Воронежем площадь пожара на нефтебазе разрослась до 2,8 тысячи «квадратов»
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Павел Лисицын/РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара беспилотников ВСУ достигла почти 3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, на данный момент площадь возгорания составляет 2,8 тыс. квадратных метров. Он добавил, что пожару присвоен самый высокий номер сложности.

В ночь на 16 января беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. За время атаки украинская армия выпустила 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что угрозы населению в связи с пожаром на нефтебазе после атаки украинских беспилотников нет. По его словам, тушению пожара мешает вероятность повторных атак. Сейчас огонь на нескольких резервуарах тушат усиленные пожарные подразделения.

Ранее появились кадры возникшего из-за дрона пожара в Воронежской области.

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