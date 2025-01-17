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Во Владикавказе ввели план «Ковер»

В Северной Осетии ввели режим опасности БПЛА, введен план «Ковер»
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Северной Осетии ввели режим опасности БПЛА, во Владикавказе введен план «Ковер». Об этом написал глава республики Сергей Меняйло.

«Введен режим «Ковер» — аэропорт «Владикавказ» закрыт на прием и отправку воздушных судов. Продолжает круглосуточно работать Оперативный штаб. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — написал он.

Меняйло попросил жителей республики сохранять спокойствие, не реагировать на провокации, а также следить за официальной информацией, которую он будет публиковать.

В начале месяца в четырех российских регионах объявлен план «Ковер» из-за дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе. Не работали аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове. Сообщалось также, что была закрыта воздушная гавань в Казани.

Утром 21 декабря ВСУ атаковали дронами Казань сразу с трех направлений. Шесть беспилотников ударили по жилому массиву, в некоторых домах начался пожар.

Ранее в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА.

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