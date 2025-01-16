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В Тамбовской области снаряд залетел в «Пятерочку» во время ночной атаки БПЛА

Снаряд залетел в «Пятерочку» в Котовске по время ночной атаки украинских БПЛА

Снаряд попал в супермаркет «Пятерочка» во время ночной атаки украинских беспилотников на Котовск в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, магазин находится в пятиэтажном жилом доме, который расположен через дорогу от главной площади города. Снаряд, который, судя по фотографиям, напоминает разгонный блок ракеты, залетел через окно в торговый зал, повредив помещение.

По словам местных жителей, никто не пострадал, поскольку в момент атаки супермаркет не работал. Сейчас магазин закрыт.

Telegram-канал »Тамбов. Происшествия» опубликовал видео с моментом попадания снаряда в «Пятерочку».

Утром 16 января пресс-служба правительства Тамбовской области сообщила, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска. Обломки дрона попали в один из жилых домов и повредили крышу. Никто из местных жителей никто не пострадал.

По данным Telegram-канала SHOT, в ночь на 16 января жители Котовска услышали «характерный звук мотора» в небе над городом. Очевидцы рассказали изданию, что украинский дрон предварительно направлялся в сторону порохового завода, который расположен в селе Кузьмино-Гать. Сообщается, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник более чем в 1,5 км от объекта. Всего местные жители слышали четыре взрыва. Официального комментария от Минобороны России не поступало.

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.

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