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Режим ЧС ввели в районе Воронежской области, где горит нефтебаза

Гусев: в Лискинском районе Воронежской области объявили режим ЧС из-за пожара
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Телеграм-канал «Гусев»

Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать возгорание на территории нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Он рассказал, что огнеборцы работают в круглосуточном режиме. При этом ночью они смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени.

«Пострадавших нет. <...> Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») на территории района введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Как отметил Гусев, сейчас на месте происшествия находится крупная группировка МЧС РФ. Более того, к ликвидации возгорания были привлечены несколько пожарных поездов.

По словам губернатора, в настоящее время пожар не представляет опасности для населения и объектов экономики. Результаты проб воздуха, взятых на территории расположенной рядом с нефтебазой жилой застройки, свидетельствуют о том, что его качество находится в пределах нормы.

В ночь на 16 января Воронежская область подверглась атаке украинских дронов. Всего по региону были выпущены 10 беспилотников, большая часть из которых пыталась нанести удары по нефтебазе в Лискинском районе.

На этом фоне на территории объекта начался пожар, площадь которого к утру 17 января увеличилась до 2,8 тыс. квадратных метров. Гусев заверил, что произошедшее не должно повлиять на доступность горюче-смазочных материалов в регионе.

Ранее в Саратовской области после атаки украинских БПЛА загорелось промышленное предприятие.

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