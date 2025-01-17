Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за нарушения воздушных границ

В Румынии два истребителя F-16 поднялись в небо из-за нарушения воздушного пространства. Об этом сообщает местный главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, передает РИА Новости.

Отмечается, что следы возможного падения беспилотного летательного аппарат были обнаружены в селе Плауру, недалеко от границы с Украиной. Другие подробности происшествия не приводятся.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы неоднократно нарушала воздушное пространство Североатлантического альянса при помощи ракет и дронов.

О том, что границу Румынии, страны — члена НАТО, периодически пересекают беспилотники, ее власти сообщают с осени 2023 года. В сентябре 2024 года румынская армия поднимала в воздух истребители из-за «российского дрона». По данным Минобороны страны, беспилотный летательный аппарат РФ, вероятно, нарушил воздушное пространство республики менее чем на три минуты во время ночной атаки на соседнюю Украину. После этого в воздух были подняты четыре F-16, «чтобы контролировать атаку с воздуха».

Ранее стало известно о планах Румынии закупить американские радиолокационные системы Sentinel.