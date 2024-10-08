Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Румыния закупит американские радиолокационные системы Sentinel

Госдеп США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel

close
U.S. Army

Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel. Об этом сообщило американское посольство в Бухаресте, передает РИА Новости.

Румыния запрашивала покупку четырех радиолокационных систем Sentinel AN/MPQ-64F1, которые способны обнаруживать широкий спектр воздушных объектов.

Эти радары дополнят возможности противовоздушной обороны Румынии, особенно с точки зрения раннего обнаружения беспилотников, которые перемещаются на низкой скорости и имеют сокращенный радарный след, заявил глава минобороны республики Анджел Тылвэр.

На закупку первых двух систем направят около $90 млн. Эти средства будут взяты в основном из фондов программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing Госдепа США. Эта программа включает логистическую поддержку, услуги по обучению, оборудование связи, техническую помощь и транспортные услуги для оснащения наземных батальонов ПВО румынской армии.

В сентябре на Украине сообщали, что новая группа украинских летчиков проходит обучение полетам на истребителях F-16 на аэродроме в Румынии.

Ранее Румыния подняла в воздух истребители из-за «российского дрона».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами