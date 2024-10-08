Румыния закупит американские радиолокационные системы Sentinel

Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel. Об этом сообщило американское посольство в Бухаресте, передает РИА Новости.

Румыния запрашивала покупку четырех радиолокационных систем Sentinel AN/MPQ-64F1, которые способны обнаруживать широкий спектр воздушных объектов.

Эти радары дополнят возможности противовоздушной обороны Румынии, особенно с точки зрения раннего обнаружения беспилотников, которые перемещаются на низкой скорости и имеют сокращенный радарный след, заявил глава минобороны республики Анджел Тылвэр.

На закупку первых двух систем направят около $90 млн. Эти средства будут взяты в основном из фондов программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing Госдепа США. Эта программа включает логистическую поддержку, услуги по обучению, оборудование связи, техническую помощь и транспортные услуги для оснащения наземных батальонов ПВО румынской армии.

В сентябре на Украине сообщали, что новая группа украинских летчиков проходит обучение полетам на истребителях F-16 на аэродроме в Румынии.

Ранее Румыния подняла в воздух истребители из-за «российского дрона».