Генсек НАТО обвинил РФ в нарушениях воздушного пространства альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы неоднократно нарушала воздушное пространство Североатлантического альянса при помощи ракет и дронов. Как пишет РИА Новости, никаких доказательств своих слов он не привел.

«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать», — сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также заявил, что альянс готов защищать всех своих союзников, и подчеркнул важность защиты безопасности НАТО в районе Черного моря.

О том, что границу Румынии, страны — члена НАТО, периодически пересекают беспилотники, ее власти сообщают с осени 2023 года. В сентябре 2024 года румынская армия поднимала в воздух истребители из-за «российского дрона». По данным Минобороны страны, беспилотный летательный аппарат РФ, вероятно, нарушил воздушное пространство республики менее чем на три минуты во время ночной атаки на соседнюю Украину. После этого в воздух были подняты четыре F-16, «чтобы контролировать атаку с воздуха».

Ранее во Франции призвали избавиться от НАТО.