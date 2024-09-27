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Румыния подняла в воздух истребители из-за «российского дрона»

МО Румынии заявило о поднятых в воздух четырех истребителях из-за якобы дрона РФ

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Mindaugas Kulbis/AP

Российский беспилотный летательный аппарат, вероятно, нарушил воздушное пространство Румынии менее чем на три минуты во время ночной атаки на соседнюю Украину. Об этом сообщается на сайте румынского Минобороны.

В министерстве отметили, что истребители наблюдали за воздушной обстановкой.

«Румыния подняла в воздух четыре истребителя F-16, чтобы контролировать атаку с воздуха», — проинформировало министерство.

В пресс-службе добавили, что военные на территории страны ищут потенциальные фрагменты.

8 сентября пресс-служба Румынии заявила, что воздушное пространство страны нарушил беспилотник.

До этого стало известно, что американский подрядчик в сфере обороны проводит активный рекрутинг бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы с истребителями F-16.

Ранее Нидерланды позволили Украине использовать F-16 без ограничений.

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