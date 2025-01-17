Юрист объяснил, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году

Досрочный выход на пенсию зависит от характера профессиональной деятельности, региона, где осуществлялась работа, социального положения, а также накопленного страхового стажа и баллов. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в интервью RT.

Он подчеркнул, что в 2025 году минимальный страховой стаж достиг 15 лет, также необходимо накопить 30 пенсионных баллов.

Возможность выйти на досрочную пенсию могут получить россияне, чей трудовой стаж связан с особыми условиями труда, например, работники вредных производств, сотрудники горячих цехов, шахтеры и представители других опасных профессий. Они смогут выйти на пенсию раньше на 10 лет при наличии необходимого стажа: мужчины — достигнув 50-летнего возраста, женщины — 45-летнего.

Работники сферы культуры, образования и здравоохранения могут выйти на пенсию досрочно, если их стаж превышает 25 лет.

Россияне, работающие в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, также имеют право на досрочную пенсию. Мужчины из этих регионов могут уйти на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет. Для этого необходимо иметь стаж не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных местностях.

Досрочно уйти на пенсию также могут уйти многодетные матери. С тремя детьми в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет. Каждого из них мать должна воспитывать минимум восемь лет.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток.

Ранее россиянам рассказали, какую пенсию можно унаследовать.