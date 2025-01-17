В Стамбуле изъяли спирт, который привел к отравлениям

Полиция Стамбула изъяла почти 33 тыс. литров спирта, который привел к отравлениям

Полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. литров метилового и этилового спирта, который привел к отравлению людей. Об этом сообщает IHA.

В публикации отмечается, что десять человек были задержаны по подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя.

В пресс-службе губернатора Стамбула рассказали о 15 задержанных подозреваемых. Из них четверо были арестованы по решению суда, им могут вменить статью местного Уголовного кодекса.

Также в Стамбуле с начала года 64 учреждения были лишены лицензии за продажу фальшивого алкоголя, подчеркивает агентство.

14 января сообщалось, что в Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем, жертвами контрафактного спиртного за сутки стали 11 человек.

По информации Anadolu, всего в различные больницы города с жалобами после употребления поддельного алкоголя обратились 38 человек, в числе которых были 26 иностранных граждан.

В ноябре шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Азии и не выжили. Приезжие купили некачественный алкоголь в туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.

Ранее в Анталье конфисковали «самую крупную» партию нелегального алкоголя.