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Шесть туристов умерли от отравления алкоголем в Азии

BI: шесть туристов выпили испорченный алкоголь в Лаосе и не выжили

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Shutterstock

Шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Азии и не выжили. Подробности приводит издание Business Insider (BI).

Приезжие купили некачественный алкоголь в туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе. Выяснилось, что в напитке содержался метанол.

Известно, что жертвами отравления стали американец, две датчанки, две австралийки и британка.

До этого массовое отравление алкоголем произошло в Улан-Удэ. Шесть девушек попали в больницу после употребления спиртных напитков в ночном клубе. Им провели интоксикацию.

Незадолго до этого в Тюменской области два подростка отравились алкоголем в сельской школе. Старший приятель двоих подростков в возрасте от 14 до 16 лет предложил им выпить водки, и те согласились.

Ранее российские подростки отравились алкоголем из сетевого супермаркета.

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