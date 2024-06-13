В Анталье конфисковали «самую крупную» партию нелегального алкоголя

Полиция турецкой Антальи конфисковала более 3,5 миллиона бутылок нелегального алкоголя, который предполагалось сбыть в отелях. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах подчеркнули, что полицейские установили два адреса в районе Муратпаша, где на складах находился алкоголь, который планировали сбывать в отелях с началом туристического сезона.

Полицейские подчеркнули, что конфискованная партия нелегального алкоголя является самой крупной в истории Турции изъятой за раз.

До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в РФ в 2023 году выросли на 60% и составили 80 млрд рублей.

По оценкам НИФИ Минфина, из-за нелегальной торговли алкоголем бюджет РФ недополучит 253 млрд руб. выпадающих доходов за 2023-2027 годы, добавил Соколов.

В октябре 2023 года Минфин поддержал легализацию онлайн-продаж алкоголя. Ее плюсы, по словам министра Антона Силуанова, перевешивают минусы, так как официальная торговля позволит контролировать оборот и бороться с нелегальными площадками, торгующими контрафактом.

Ранее на ПМЭФ призвали развивать в России винный туризм.