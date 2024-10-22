Россиянка, оставившая новорожденную в турецком аэропорту, придумала ей имя

Россиянка Екатерина Бурназкина, оставившая новорожденную девочку в аэропорту Антальи, проявляет интерес к состоянию ребенка и даже выбрала ей имя. Об этом сообщила РИА Новости турецкий адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

«Девушке 18 лет, и она говорит, что не подозревала о своей беременности. Я виделась с ними в воскресенье, их психологическое состояние чуть улучшилось, они много спрашивают про ребенка, хотят поехать и увидеть ребенка. Они даже придумали имя для девочки, называют ее Николь», — сообщила Полат.

Юрист добавила, что она поддерживает связь с отцом Екатерины, который находится в России.

13 октября Бурназкина родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию. Младенца нашли в туалете, а женщин задержали и не пустили на рейс. Против молодой матери возбуждено уголовное дело, она арестована на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

Генеральное консульство России в Турции вместе с органами опеки ведут работу по оформлению документов для возвращения девочки, оставленной в аэропорту. Как ранее сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, девочка уже получила гражданство РФ, а в ее свидетельстве о рождении сделали отметку, подтверждающую этот статус.

До этого Екатерина Бурназкина сообщила адвокату, что хочет вернуться в Россию вместе с ребенком.

Ранее сообщалось, что многие захотели удочерить новорожденную девочку, которую россиянка родила и оставила в аэропорту Антальи.