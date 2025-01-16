Суд арестовал второго нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Суд в Москве арестовал второго фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Басманный суд Москвы арестовал второго нового фигуранта дела об убийстве генерала Игоря Кириллова Батухана Точиева. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, мужчину обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб Кириллов.

В этот же день сообщалось о задержании другого фигуранта дела — Рамазана Падиева — до 17 февраля.

По данным следствия, подсудимые арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получили от него денежное вознаграждение.

До этого агентство Reuters опубликовало материал о том, как СБУ организовала убийство генерала Игоря Кириллова в Москве. По словам источника агентства, в Киеве Кириллова заподозрили в якобы применении запрещенного химического оружия против ВСУ.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря 2024 года во дворе жилого комплекса взрывом бомбы, спрятанной в самокате. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Mash показал кадры взрыва, при котором погиб генерал-лейтенант Кириллов.