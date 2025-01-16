Суд арестовал на месяц фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал до 17 февраля фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Басманный суд Москвы арестовал до 17 февраля нового фигуранта дела об убийстве генерала Игоря Кириллова Рамазана Падиева. Об этом сообщает ТАСС.

Уроженец Ингушетии Рамазан Падиев, по версии следствия, помогал исполнителю убийства Ахмаду Курбанову в организации преступления, арендовав для него жилье и предварительно осуществив его видеосъемку.

До этого агентство Reuters опубликовало материал о том, как СБУ организовала убийство генерала Игоря Кириллова в Москве. По словам источника агентства, в Киеве Кириллова заподозрили в якобы применении запрещенного химического оружия против ВСУ.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря 2024 года во дворе жилого комплекса взрывом бомбы, спрятанной в самокате.

Ранее Mash показал кадры взрыва, при котором погиб генерал-лейтенант Кириллов.