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Появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ

Mash показал кадры взрыва, при котором погиб генерал-лейтенант Кириллов

Украинские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала SHOT, съемка велась из автомобиля каршеринга, припаркованного возле подъезда. На кадрах видно, как Кириллов со своим помощником выходят из подъезда. Спустя пару секунд лобовое стекло машины с установленной камерой резко засыпает снегом.

Взрыв произошел утром 17 декабря.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме РФ не исключили, что США могут быть причастны к убийству начальника войск РХБЗ.

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