В суд доставили новых фигурантов дела о теракте против начальника войск РХБЗ

Двоих новых фигурантов дела о теракте против Кириллова доставили в суд в Москве

Двоих новых фигурантов дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова доставили в суд для избрания им меры пресечения. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, заседание проходит в Басманном районном суде Москвы. Ожидается, что инстанция изберет мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу.

17 декабря 2024 года возле дома Кириллова на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в стоявший рядом с подъездом самокат. В тот момент начальник войск РХБЗ и его помощник находились рядом с транспортным средством и получили серьезные ранения. Никого из них спасти не удалось.

На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о теракте. 18 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого подрывника — Ахмаджона Курбонова. Его отправили в СИЗО до 17 февраля 2025 года.

16 января текущего года стражи порядка задержали еще двоих фигурантов дела о нападении на Кириллова. Ими оказались Батухан Точиев и Рамазан Падиев. По версии следствия, мужчины арендовали исполнителю теракта комнату в одном из хостелов в Московской области. В связи с этим им были предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы.

Ранее начальнику войск РХБЗ Игорю Кириллову присвоили звание Героя России.