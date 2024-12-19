Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова арестовали

В Москве суд арестовал Курбанова, обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
close
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 17 февраля Ахмада Курбанова, который обвиняется в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

18 декабря Курбанова задержали. Мужчина признался, что куратор из Украины обещал ему $100 тысяч и проживание в Евросоюзе за ликвидацию генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Ранее сообщалось, что Курбанов жил в хостеле, расположенном в 500 метрах от дома Кириллова.

Все новости на тему:
Убийство генерала Кириллова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами