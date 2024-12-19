Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова арестовали

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 17 февраля Ахмада Курбанова, который обвиняется в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

18 декабря Курбанова задержали. Мужчина признался, что куратор из Украины обещал ему $100 тысяч и проживание в Евросоюзе за ликвидацию генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Ранее сообщалось, что Курбанов жил в хостеле, расположенном в 500 метрах от дома Кириллова.