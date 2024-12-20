ТАСС: генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Погибшему при взрыве в Москве генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства добавил, что звезда Героя передана его родным.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данным Следственного комитета, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги Минобороны о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Кириллова похоронили в пятницу на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». С генералом приехали проститься его близкие и коллеги. На церемонии также присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме, окончил Военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

54-летний генерал-лейтенант находился в должности начальника войск РХБЗ с 2017 года. Он принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Находился в санкционных списках за участие в спецоперации на Украине.

Ранее появились кадры момента взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ.