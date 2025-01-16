Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эколог: к апрелю мазут загрязнит всех обитателей Черного моря

Эколог Пешков: рыба и остальные обитатели Черного моря отравятся мазутом
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Рыбы и остальные обитатели Черного моря в зоне разлива топлива погибли, выжить могли лишь те особи, которые в момент катастрофы «гуляли» у побережья, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков. К апрелю осевший на дне мазут всплывет и отравит всю цепочку морских обитателей в зоне катастрофы, предупредил он в беседе с НСН.

«Часть углеводородов растворилась в воде, чем рыба и дышит. Мазут – это тяжелое состояние, некоторая часть его всплывает, но далеко не вся. Будет теплее – всплывет больше», — объяснил специалист.

Ситуация будет ухудшаться с приходом весны, в марте-апреле обитатели моря начнут страдать сильнее, так как вода начнет прогреваться. Сейчас много мазута остается на дне, водорослях, скалах - с нагревом он будет всплывать и растворяться в море, отчего пострадает вся живая цепочка.

«Рачки, например, — это кормовая база всего, это наиболее уязвимая часть, они в первую очередь подвержены процессу дыхания. Их всегда используют для оценки качества воды», — заключил Пешков.

Напомним, в Госдуме призвали ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях после разлива мазута. В них могут накапливаться нефтепродукты, что грозит проблемами со здоровьем, включая поражение печени. В Роспотребнадзоре после этого пообещали, что специалисты усилят контроль за качеством черноморской рыбы и будут проверять ее на содержание нефтепродуктов. Пока выборочные исследования рыбы, выловленной в Черном море, указывают, что загрязнения нефтепродуктами не произошло, заверила глава ведомства Анна Попова.

Ранее сообщалось, что спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами