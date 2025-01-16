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Роспотребнадзор усилит контроль за качеством добытой рыбы в Черном море

Роспотребнадзор усилит контроль в отношении рыбы и морепродуктов из Черного моря
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Специалисты Роспотребнадзора усилят контроль за качеством черноморской рыбы из-за разлива мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности морепродуктов», — говорится в сообщении.

Для проведения работ привлекут усиленные лаборатории Роспотребнадзора в Анапе и Ялте. Морепродукты будут проверять на содержание потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов. В ведомстве отметили, что специалисты принимают все необходимые меры для защиты здоровья граждан и делают все для того, чтобы в продуктовую корзину россиян попали только безопасные товары.

15 января зампредседателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду») попросил Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами у Керченского пролива.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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