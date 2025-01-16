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Глава Роспотребнадзора оценила качество выловленной в Черном море рыбы

Попова: выловленная в Черном море рыба не загрязнена нефтепродуктами
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Выборочные исследования рыбы, выловленной в Черном море, сегодня указывают на то, что загрязнения нефтепродуктами не случилось. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Загрязнения в тех пробах, которые мы поисследовали, не произошло», — отметила она.

По словам Поповой, Роспотребнадзор предложил бизнесу заниматься исследованием каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях ведомства за счет федерального бюджета. Она подчеркнула, что эта работа начнется в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует расширить лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды и безопасности морепродуктов.

15 января зампредседателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду») попросил Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами у Керченского пролива.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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