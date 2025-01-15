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В России попросили ограничить вылов рыбы в Черном море

Попову попросили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях после ЧП
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The Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду») попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами у Керченского пролива. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо депутата.

Гусев обратил внимание на то, что нефтепродукты могут накапливаться в рыбе, а употребление загрязненных морепродуктов может повлечь за собой проблемы со здоровьем, включая поражение печени, подчеркнул он.

Депутат попросил Попову проверить хозяйства по искусственному разведению морепродуктов и ограничить вылов рыбы из естественной среды обитания — в Черном и Азовском морях.

9 января президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после разлива мазута в Черном море пока делается недостаточно. Также он подчеркнул, что разлив мазута в Черном море является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Президент поручил министрам организовать штаб по ликвидации последствий ЧП.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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