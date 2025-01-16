Мурманский аэропорт закрыли из-за непогоды

Аэропорт Мурманска закрыли по погодным. Об этом сообщили в городском оперштабе.

Там отметили, что информацию о рейсах и расписании можно узнать в справочной службе аэропорта по телефону или на официальном сайте воздушной гавани.

До этого из-за циклона в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково часть пассажиров не могла вылететь по своим рейсам больше суток. По словам самих пассажиров, несколько рейсов в Волгоград, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград не могут вылететь из аэропорта уже около 27 часов. При этом людей не выпускают из стерильной зоны.

Утром 14 января ограничения на прием и отправку самолетов вводили аэропорты Саратова, Калуги и Тамбова. Это произошло на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию России. По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее ФАС поддержала предложение обеспечить пассажиров аэропортов бесплатной питьевой водой.