Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мурманский аэропорт закрыли из-за непогоды

Оперштаб Мурманска сообщил о закрытии аэропорта по погодным условиям
close
Павел Львов/РИА Новости

Аэропорт Мурманска закрыли по погодным. Об этом сообщили в городском оперштабе.

Там отметили, что информацию о рейсах и расписании можно узнать в справочной службе аэропорта по телефону или на официальном сайте воздушной гавани.

До этого из-за циклона в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково часть пассажиров не могла вылететь по своим рейсам больше суток. По словам самих пассажиров, несколько рейсов в Волгоград, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград не могут вылететь из аэропорта уже около 27 часов. При этом людей не выпускают из стерильной зоны.

Утром 14 января ограничения на прием и отправку самолетов вводили аэропорты Саратова, Калуги и Тамбова. Это произошло на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию России. По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее ФАС поддержала предложение обеспечить пассажиров аэропортов бесплатной питьевой водой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами