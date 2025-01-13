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Часть пассажиров не могут вылететь из аэропорта Пулково больше суток

«Осторожно, новости»: в Пулково часть пассажиров ждут вылета 27 часов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково часть пассажиров не могут вылететь по своим рейсам больше суток. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам пассажиров, несколько рейсов в Волгоград, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград авиакомпании «Аэрофлот» не могут вылететь из аэропорта уже около 27 часов. При этом людей не выпускают из стерильной зоны.

Причиной задержки люди называют «отсутствие свободного экипажа». По их словам, пассажирам также не выдают багаж, поскольку он уже выгружен, а свободного сотрудника, который мог бы его забрать, нет. Ситуация усугубляется еще и тем, что вместе с багажом люди сдали своих домашних животных.

По словам пассажиров, питание и воду им предоставили спустя 14 часов. Маленькие дети и пожилые люди пережидают задержку рейсов, лежа на полу.

«Людей регистрируют и запускают к нам. Никто не знает, сколько мы тут ещё будем находиться», — рассказал собеседник «Осторожно, новости».

Отмечается, что рейсы при этом не отменяют, а переносят, из-за этого люди не могут купить новые билеты и покинуть аэропорт.

12 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге около 90 рейсов были задержаны из-за того, что аэропорт Пулково дважды приостанавливал работу.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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