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ФАС поддержала предложение обеспечить пассажиров аэропортов бесплатной питьевой водой

РИА Новости: ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах
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Федеральная антимонопольная служба России поддержала инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) обеспечивать пассажиров в аэропортах бесплатной питьевой водой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Предложение вице-спикера состоит в том, чтобы все аэропорты оснастили бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, пишет издание.

При этом антимонопольный орган не поддержал установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов. Чернышов в беседе с агентством уточнил, что продолжит работу над «сбалансированным решением», чтобы обеспечить доступность питьевой воды и поддержку честной конкуренции на рынке.

11 января сообщалось, что российских авиаперевозчиков обязали размещать детей в самолетах рядом с родителями. Нововведение коснется детей в возрасте до 12 лет и сопровождающих их пассажиров. Авиакомпании при этом не должны разделять несовершеннолетних и сопровождающих проходом, отметили в Минтрансе РФ.

Ранее в самолетах известной авиакомпании нашли клопов.

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