Еще два аэропорта РФ ограничили прием и отправку самолетов

Аэропорты Ульяновска и Пензы ограничили прием и отправку самолетов

Временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропортах Пензы и Ульяновска. Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Пенза (код ИКАО; UWPP); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные запреты продолжают действовать в Саратове и Казани. Их введение объясняют необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действовали в аэропортах Калуги и Тамбова.

До этого сообщалось, что на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, известно, что в ночь на 14 января в небе над Ростовской областью сбили 14 беспилотников.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого БПЛА упали рядом с паралимпийской базой в Тульской области.