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Количество жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло

NTV: количество жертв поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19
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Global Look Press

Количество скончавшихся в этом году от употребления поддельного алкоголя в Стамбуле возросло до 19. Об этом сообщает NTV.

В публикации отмечается, что в больницы Стамбула госпитализировали 46 человек. Среди погибших есть иностранные граждане, отмечает телеканал.

14 января сообщалось, что в Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем, жертвами контрафактного спиртного за сутки стали 11 человек.

По информации Anadolu, всего в различные больницы города с жалобами после употребления поддельного алкоголя обратились 38 человек, в числе которых были 26 иностранных граждан.

Как сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, пять граждан республики умерли в городе после употребления контрафактного алкоголя, который они купили в районе Аксарай.

В ноябре шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Азии и не выжили. Приезжие купили некачественный алкоголь в туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.

Ранее в Анталье конфисковали «самую крупную» партию нелегального алкоголя.

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