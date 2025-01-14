Новые выбросы мазута обнаружены в Крыму

В Крыму зафиксировали три новых выброса мазута — два в районе Ялты и еще один в районе острова Тузла, на котором стоит Крымский мост. Об этом сообщает министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова в своем Telegram-канале.

«Информация о ситуации с обнаружением мазута на территории Крымского полуострова. В Ялте было выявлено два факта обнаружения нефтепродуктов, также подтверждено наличие одного факта на острове Тузла», — заявила Шевцова.

Она добавила, что за прошедшие сутки, 14 января, было очищено от разлившегося мазута 1,5 кв. м акватории и 0,25 км береговой линии на острове Тузла, работы продолжаются. В ликвидации последствий разлива принимают участие до 800 человек и задействованы почти 200 единиц различной техники.

До этого в пресс-службе Морспасслужбы заявили, что все загрязнения в акватории Анапы, вызванные крушением двух танкеров и разливом нефтепродуктов, ликвидированы.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы испытали новую машину для очистки песка.