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Почти 150 участников очистки берега от мазута обратились к медикам

С декабря 146 участников очистки побережья от мазута обратились к медикам
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Почти 150 человек, участвующих в работах по очистке побережья моря в Краснодарском крае от нефтепродуктов, обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Евгения Филиппова.

«За период с 18 декабря из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью», — рассказал он.

По его словам, 142 человека получили помощь амбулаторно. Филиппов отметил, что госпитализация потребовалась трем пациентам, они уже выписаны.

Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди») заявил, что Адлер и Сочи остаются наиболее безопасными местами для отдыха на фоне выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Арапов уточнил, что, по прогнозам, мазутное пятно движется в сторону Крымского полуострова.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Крыму.

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