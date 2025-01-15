Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал об информационном центре о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

До этого движение по мосту было временно перекрыто.

11 января Крымский мост перекрывали на фоне работы системы оповещения в Анапе в связи с действиями российских средств противовоздушной обороны. Кроме того, в это время в Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В ноябре издание Global Defense Corp писало, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.