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Крымском мост закрыли для автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причина приостановки движения не уточняется.

11 января Крымский мост перекрывали на фоне работы системы оповещения в Анапе в связи с действиями российских средств противовоздушной обороны. Кроме того, в это время в Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ноябре издание Global Defense Corp писало, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.

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