В России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост

Генерала ВСУ Марченко заочно осудили на 14 лет за угрозу подрыва Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал взорвать Крымский мост. Об этом пишет ТАСС.

Украинский военный был признан виновным в публичных призывах в интернете к осуществлению террористических актов, в распространении фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти, а также в возбуждении ненависти либо вражды в интернете.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Марченко наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — заявил судья.

Также Марченко запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет.

В середине июня 2022 года генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. «Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — сказал он.

Накануне стало известно, что Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении восьми обвиняемых в теракте на Крымском мосту 21 января.

До этого российские следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году, когда был подорван грузовик. Следствие оценивает ущерб от взрыва в примерно 7 млн рублей.

Ранее экс-депутата Горинова приговорили к трем годам за разговор о Крымском мосте в тюремной больнице.