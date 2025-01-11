Мэрия Анапы сообщила о работе ПВО над городом

В Анапе запустили систему оповещения в связи с работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие, укрыться в помещении без окон и не выходить на улицу.

Несколько часов назад председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что средства ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Бердянску и Приморску. По словам эксперта, главное отличие работы российских систем ПВО от украинских заключается в том, что военные армии РФ сбивают вражеские беспилотники за пределами населенных пунктов, а не в них самих, как это делают Вооруженные силы Украины, которые размещают боевую технику «в районах плотной жилой застройки, прикрываясь мирным населением».

Вечером 10 января российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Черным морем, два — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.