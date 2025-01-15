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Труженики тыла и бывшие узники концлагерей получат выплаты к юбилею Победы

Труженики тыла и бывшие узники концлагерей получат 55 тыс. руб. к юбилею Победы
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

К юбилею Победы труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в размере 55 тысяч рублей. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, глава государства постановил произвести единовременную выплату указанным лицам в период с апреля-мая 2025 года.

До этого в ходе заседания российского оргкомитета «Победа» Путин заявил, что работа в области сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне должна быть основана на архивных документах. Он отметил, что соответствующие предложения поступают от многих ведомств и учреждений.

В октябре российский лидер заявлял, что страны Содружества независимых государств (СНГ) отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах СНГ это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Министр обороны России Андрей Белоусов в свою очередь сообщал, что воинские подразделения 19 государств приглашены для участия в Параде на Красной площади в Москве.

Ранее Путин назвал колоссальной значимость победы в Великой Отечественной войне.

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