В Госдуме назвали Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута

Адлер и Сочи остаются наиболее безопасными местами для отдыха на фоне выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди»), передает РИА Новости.

«Адлер, Сочи — все, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», — сказал он.

Арапов уточнил, что, по прогнозам, мазутное пятно движется в сторону Крымского полуострова.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

9 января президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после разлива мазута в Черном море пока делается недостаточно. Также он подчеркнул, что разлив мазута в Черном море является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Президент поручил министрам организовать штаб по ликвидации последствий ЧП.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Крыму.