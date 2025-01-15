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Рейс Стамбул — Москва отменили по техническим причинам

Рейс из Стамбула в Москву отменили, пассажиров доставят в Россию другим бортом
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Fei Maohua/Xinhua/Global Look Press

Рейс из Стамбула в Москву SU2139, запланированный на 15 января, был отменен по техническим причинам. Информация была опубликована в Telegram-канале SU.

«Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU2131, который будет выполнен на более вместительном самолете Boeing 777», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик также отметил, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами, пассажиром отмененного рейса будут предоставлены напитки и питание, а также организовано размещение в гостинице.

31 декабря сообщалось, что во Внуково задержали рейс Москва – Владикавказ более чем на 12 часов.

За два дня до инцидента рейс 395 уже задерживали. Изначально самолет не смог покинуть Внуково из-за погодных условий в аэропорту назначения. Позже, несмотря на открытие воздушной гавани после уборки взлетно-посадочной полосы, пассажирам все еще не объявляли посадку на рейс.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлота» перевезли 1,5 миллиона пассажиров в новогодние праздники.

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