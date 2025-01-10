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Авиакомпании «Аэрофлота» перевезли 1,5 миллиона пассажиров в новогодние праздники

Половина пассажиров российских авиакомпаний летали в праздники «Аэрофлотом»
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Пресс-служба «Аэрофлота»

Каждый второй пассажир российских авиаперевозчиков, который совершил полет в новогодние праздники, путешествовал рейсами «Аэрофлота», «России» или «Победы». Об этом сообщили в пресс-службе группы «Аэрофлот».

Всего же за время новогодних праздников авиакомпании группы «Аэрофлот» перевезли более 1,5 млн пассажиров, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года. Из них на внутренних рейсах путешествовали более 1,15 млн пассажиров (+1% к аналогичному периоду прошлого года). На международных направлениях рост пассажиропотока составил 9,5%.

С 29 декабря по 8 января авиакомпании группы выполнили более 10,3 тыс. рейсов. На собственных рейсах «Аэрофлота» перевезено почти 810 тыс. пассажиров, на рейсах «Победы» — 409 тыс., на рейсах «России» — 305 тыс. человек.

Чаще всего пассажиры совершали перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды или наоборот.

В топ-5 международных направлений из аэропорта «Шереметьево» и обратно вошли Дубай, Пхукет, Стамбул, Ереван, Бангкок.

В новогоднюю ночь авиакомпании группы выполнили 47 рейсов и перевезли 9 653 пассажира. На этих рейсах работало 96 пилотов и 306 бортпроводников.

По данным министерства транспорта РФ за новогодний период все российские авиакомпании перевезли свыше 3 млн пассажиров, из которых более 2,2 млн — по России.

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