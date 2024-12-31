Пассажиры самолета Москва – Владикавказ застряли в столице из-за задержки рейса

Во Внуково задержали рейс Москва – Владикавказ более чем на 12 часов

Во Внуково рейс 395, следовавший из Москвы во Владикавказ, задержан более чем на 12 часов. На это указывают данные онлайн-табло на сайте авиакомпании Utair.

Воздушное судно должно было покинуть аэропорт в 0:25, но его перенесли на 13:40.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП/Владикавказ» со ссылкой на одного из пассажиров, авиакомпания спустя шесть часов ожидания выплатила клиентам по 700 рублей, а спустя некоторое время обеспечила места в гостинице.

Помимо рейса 395, задержан вылет рейса 355, следовавшего в том же направлении, но в 1:10. По данным Utair, новое время вылета – 12:30.

За два дня до инцидента рейс 395 уже задерживали. Изначально самолет не смог покинуть Внуково из-за погодных условий в аэропорту назначения. Позже, несмотря на открытие воздушной гавани после уборки взлетно-посадочной полосы, пассажирам все еще не объявляли посадку на рейс.

Всего вылета ожидали около 200 пассажиров. Им компенсировали 700 рублей за еду, которую они сами покупали во время ожидания, затем – предоставили место в гостинице.

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