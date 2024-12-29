Прокуратура взяла на контроль ситуацию с застрявшими во Внуково пассажирами

Прокуратура проведет проверку после задержки самолета авиакомпании Utair. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, воздушное судно должно было вылететь в 0:20, но время перенесли, и пассажиры пробудут в московском Внуково до 23:50. Пассажиров разместили в гостинице.

«Соблюдение прав пассажиров на контроле транспортной прокуратуры», – сообщается в публикации.

О том, что почти 200 человек не могут вылететь из Москвы во Владикавказ, стало известно после публикации Life, со ссылкой на SHOT. По данным Telegram-канала, клиенты авиакомпании должны были улететь ночью, но сделать это не позволила погода в пункте назначения.

Спустя несколько часов аэропорт Владикавказа снова начал принимать рейсы, но пассажирам говорили оставаться в аэропорту. По словам людей, они видели, как в воздух поднялся другой самолет, следовавший во Владикавказ. Тем временем их рейс переносили более десяти раз.

По словам одной из пассажирок, гостиницу предоставили не сразу. Люди провели в воздушной гавани семь часов, покупая еду на свои деньги. Им пообещали компенсировать 700 рублей.

Ранее более 600 человек застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды.