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Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Волгограде

Пожар произошел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе

Пожар произошел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании «Лукойл». Об этом сообщил портал V1.ru.

Очевидцы сняли на видео, как над заводом поднимаются столбы яркого пламени, а в небо уходит черный дым.

В оперативных службах города подтвердили порталу факт пожара и заявили, что его причиной не было внешнее воздействие.

Там уточнили, что на НПЗ загорелась установка №18 и два теплообменника. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Точные причины пожара устанавливаются, однако, пишет портал, уже сейчас известно, что он возник в результате нештатной ситуации.

10 января крупный пожар произошел на заводе ацетона в Гатчине Ленинградской области. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. На месте были слышны взрывы, также произошел разлив топлива. Через несколько часов огонь был потушен.

Ранее пожар на нефтебазе под Ростовом после атаки ВСУ дронами и ракетами сняли на видео.

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